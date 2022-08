Primoz Roglic verliest na Sepp Kuss ook ploeggenoot Edoardo Affini in Vuelta

Ook Mike Teunissen was in de etappe van zondag ziek, viel al vroeg en kwam op grote achterstand binnen. Teunissen en de Amerikaan Chris Harper, die ook tegen de grond ging in de laatste rit voor de rustdag, kunnen naar verwachting wel verder in de Vuelta. ,,Het is duidelijk dat wij mannen als Edoardo en Sepp erg zullen gaan missen’’ zegt ploegleider Grischa Niermann. ,,Met het wegvallen van die mannen is het misschien helemaal net zo slecht dat wij de rode trui op dit moment niet hebben en ook niet hoeven te verdedigen.’’ Affini veroverde in de derde etappe de rode trui, die daarna werd overgenomen door ploeggenoot Roglic.