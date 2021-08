Ritzege voor Bardet, Roglic niet onder de indruk van aanval Lopez, Carapaz stapt af

Froome negen jaar na dato onderschei­den voor eindzege

8 november De Britse wielrenner Chris Froome heeft toch nog een prijs overgehouden aan zijn optreden in de Ronde van Spanje dit jaar. De viervoudig Tourwinnaar reed een onopvallende ronde, zijn eerste grote rittenkoers sinds zijn zware ongeval in het Critérium du Dauphiné in juni vorig jaar. Froome ontving zondag voor de start van de slotetappe de trofee die hoort bij de eindzege van 2011.