Robert Gesink zorgt bijna voor enorme stunt in Vuelta, maar Remco Evenepoel is hem nipt te snel af

Robert Gesink heeft bijna voor een enorme stunt gezorgd in de Vuelta a España. Tot op 200 meter van het einde mocht hij dromen van ritwinst, maar in de laatste meters werd hij voorbijgesneld door Remco Evenepoel en Enric Mas. Evenepoel sprintte vervolgens naar zijn tweede ritzege.

Hij kreeg de rode leiderstrui al in Utrecht 'cadeau’, een eerbetoon aan zijn prachtige carrière, maar vandaag kon Gesink écht de kroon op zijn werk zetten. Uit een kopgroep van veertig man wist de Nederlander van Jumbo-Visma bijna te winnen op Alto de Piornal, maar pas in de laatste meters viel die droom in duigen.



Gesink was in een enerverende etappe samen met veertig andere renners weggereden. Jumbo-Visma was, bij het wegvallen van Primoz Roglic, goed vertegenwoordigd in de kopgroep. Naast Gesink zaten ook Mike Teunissen en Sam Oomen mee. Het was Gesink die het langst vooruit wist te blijven en op de eerste beklimming van Alto de Piornal samen met Richard Carapaz, Thibaut Pinot, Elie Gesbert, Hugh Carthy en Sergio Higuita de top passeerde.

Op de tweede en tevens laatste passage versnelde Gesbert. Gesink maakte op zes kilometer van de meet de aansluiting en reed niet veel later van de Fransman weg. Daarachter werd er slag om slinger aangevallen door vooral Mas en Evenepoel, maar bovenal werd er naar elkaar gekeken. Gesink profiteerde en zag zijn voorsprong groeien. Heel even mocht hij hardop dromen van zijn tweede etappezege in de Vuelta, nadat hij in 2016 al eens de sterkste was.

Met een marge van 20 seconden begon Gesink aan de slotkilometer. Het zag er goed uit, tot Mas versnelde. De Spanjaard van Movistar reed in een ruk naar Gesink toe, die zich maar bleef geven. Vlak voor de laatste bocht begon Evenepoel aan zijn sprint en had zowel Mas als Gesink daar geen antwoord meer op. Voor de tweede keer in deze Vuelta mocht ‘Rode Remco’ het juichgebaar maken. Niet alleen is de ritwinst voor hem, ook is hij weer een enorme stap dichter bij eindwinst. Mas en vooral Gesink bleven met lege handen achter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerspel!

De Ronde van Spanje begon 19 augustus met de Gran Salida in Utrecht. Inmiddels is het peloton neergestreken in Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.