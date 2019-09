Roglic na waaierrit: ‘Ik maakte een fout, ploeg heeft me gered’

Quintana pakte ruim vijf minuten terug en staat nu tweede in het klassement, op 2'24 van de Sloveense leider van Jumbo-Visma. ,,Het was een heel zware dag”, aldus Roglic. ,,De ploeg heeft me gered met een enorme inspanning. Ze gingen vol gas vanaf het begin. Aan het einde konden we niet meer, dus moesten andere ploegen ook gaan werken.”



Dat gebeurde ook, omdat Astana (voor Miguel Ángel López), UAE Team Emirates (voor Tadej Pogacar) en Bora-hansgrohe (voor Rafal Majka) ook gevaar zagen in verschillende renners vooraan. Zo wist Roglic de schade aan de finish toch enigszins te beperken, met Quintana op bijna tweeënhalve minuut als naaste belager. ,,We zitten nog steeds in een goede positie”, beseft Roglic zich. ,,Het was een zware dag voor iedereen. We hebben een gevecht verloren vandaag, maar niet de oorlog.”



Over het verlies van de rode leiderstrui heeft Roglic niet nagedacht. ,,Ik had nooit het gevoel alsof ik de Vuelta aan het verliezen was. We zullen zien in Madrid, maar de zaken zien er nog steeds goed uit voor ons. De Vuelta is erg onvoorspelbaar en we kunnen nog een enorm gevecht verwachten in de dagen die nog komen.”



Zondag eindigt de Vuelta met een vlakke etappe naar Madrid. Donderdag en zaterdag staan er nog zware bergetappes op het programma in de Spaanse grote ronde.