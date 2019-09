Roglic wint eerste grote ronde, slotrit prooi voor Jakobsen

Zoals verwacht kwam de rode leiderstrui van Roglic niet meer in gevaar. De 27-jarige Sloveen wint zo met de Vuelta zijn eerste grote ronde. Hij is ook de eerste Sloveen ooit die de eindzege pakt in een grote ronde. De kopman van Jumbo-Visma werd eerder dit jaar al derde in de Giro d‘Italia. Voor de Nederlandse ploeg is de eindzege één van de grootste successen uit de geschiedenis. De laatste keer dat de ploeg een grote ronde won, was in 2009, toen Denis Mentsjov de Giro won.



Op het eindpodium wordt Roglic vergezeld door de 39-jarige wereldkampioen Valverde en het 20-jarige toptalent Pogacar, een landgenoot van Roglic, die naast de derde plek in het eindklassement ook drie ritten én het jongerenklassement wint. De blauw-witte bolletjestrui van het bergklassement wordt gewonnen door de Fransman Geoffrey Bouchard en het ploegenklassement gaat naar Movistar Team.