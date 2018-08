Sagan heeft zin in de Vuelta: 'Interessant parcours'

Het 'ererondje' van Alberto Contador in Madrid

10 september Wilco Kelderman is in de Ronde van Spanje toch nog als vierde geëindigd. De wielrenner van Sunweb verloor gisteren in de laatste zware bergrit zijn podiumplaats. Hij zakte van de derde naar de vijfde plaats, omdat de Rus Ilnoer Zakarin en de Spanjaard Alberto Contador hem passeerden. Contador deed het vandaag in zijn laatste kilometers als wielerprof echter rustig aan. Hij gaf in Madrid op de streep zeven seconden toe op de eerste groep, waarin de Italiaan Matteo Trentin naar de ritzege sprintte. Kelderman werd zestiende en wipte over Contador heen naar de vierde plaats in het eindklassement.