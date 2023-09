Spanjaard Jesús Herrada sterkste in slotklim elfde etappe Vuelta, klassementsrenners geloven het wel

¡Tras 4⃣0⃣ kilómetros de carrera seguimos sin fuga! El pelotón rodando a un ritmo moderado ha neutralizado los diferentes intentos.



After 4⃣0⃣ kilometers of running we still have no escape! A fast pace in the peloton has neutralised all attempts.#LaVuelta23 📸 @cxcling pic.twitter.com/oie1qvnBim