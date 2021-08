Sport zit vol met comebackverhalen, maar ze verbleken vrijwel allemaal bij dat van Fabio Jakobsen

,,Heb je het gezien, opa?” vroeg hij vol verwachting. Als een klein jochie dat de winnende had gemaakt tegen de F6 van de club een dorp verderop. Als een brugklasser die zijn eerste rapport met drie negens en een tien erop had gekregen. Als een junior die voor het eerst met zijn handen in de lucht over de streep was gereden.



Ergens was het ook wel zo, die eerste keer. De eenentwintigste profzege van Fabio Jakobsen, de vierde etappe in de Vuelta, was de eerste keer dat hij weer won op het hoogste niveau. De eerste keer in iets meer dan een jaar, de eerste keer na de val. Ondertussen heeft hij er al een tweede bijgedaan en draagt hij de groene trui als leider in het puntenklassement. Terug is hij. Helemaal.