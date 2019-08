Van Goethem debuteert in Vuelta namens Lotto Soudal

De renner uit Sluiskil droeg de afgelopen jaren het oranje tenue van de procontinentale Roompot-ploeg. In dienst van Lotto Soudal kon Van Goethem zich nog niet echt onderscheiden. Toch mag hij de Vuelta gaan rijden. De Spaanse etappekoers begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit over ruim 13 kilometer.



Thomas De Gendt rijdt zijn derde grote ronde van dit jaar. De Belgische avonturier van Lotto Soudal greep in de Giro naast een ritzege, maar had wel succes in de Tour de France. De Gendt won na een lange ontsnapping de rit naar Saint-Étienne. Hij heeft in de Vuelta verder gezelschap van zijn landgenoten Sander Armée, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays, Tosh Van der Sanden, de Noor Carl Fredrik Hagen en Tomasz Marczynski uit Polen. De Gendt, Armée, Wallays en Marczynski waren de afgelopen jaren allemaal succesvol in de Vuelta.