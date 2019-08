Vandaag in de Vuelta: het woord is aan de klassementsmannen

Het peloton start vandaag in L’Eliana en zal 170.7 kilometer moeten afleggen. Dat gaat, zoals gebruikelijk in Spanje, door heuvelachtig landschap. Onderweg komen de renners een klim van de tweede categorie en een klim van de derde categorie tegen, waarna uiteindelijk de beklimming van de Alto de Javalambre volgt. Het is voor het eerst dat de 11.1 kilometer lange klim in de Vuelta voorbij komt. Het stijgingspercentage is zo'n 7.8 procent en de berg staat dan ook in de boeken als een berg van de eerste categorie.



De Ronde van Spanje gaat vandaag in ieder geval verder zonder Steven Kruijswijk. De Nederlander van Jumbo-Visma moest gisteren opgeven vanwege de gevolgen van een valpartij tijdens de ploegentijdrit.



In het algemeen klassement heeft Nicolas Roche (Team Sunweb) de rode leiderstrui aan en hij wordt op de voet gevolgd door een lading Colombianen. Nairo Quintana (Movistar) staat tweede op 2 seconden en Rigoberto Uran (EF Education First) staat derde op 8 seconden. Primoz Roglic staat zesde op 35 seconden en Wilco Kelderman is de beste Nederlander op een achtste plek (38 seconden achterstand).



De etappe begint om 12.51 uur en is te volgen via ons liveblog.