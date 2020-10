Vuelta 2021 op 14 augustus van start in Burgos

Zege in massa­sprint voor Ackermann na declasse­ring Sam Bennett

21:22 Sam Bennett leek zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje binnen te hebben, maar vanwege onreglementair sprinten werd de Ier gedeclasseerd en ging de dagzege naar Pascal Ackermann, die achter Bennett als tweede over de finish kwam in de negende etappe. Richard Carapaz behield zonder problemen zijn rode leiderstrui.