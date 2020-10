Vuelta wordt laatste kunstje Froome voor Ineos Grenadiers

De Kort met veel debutanten naar Spanje

Koen de Kort start dinsdag voor de zevende keer in de Ronde van Spanje. De 38-jarige Nederlander is de meest ervaren renner in de selectie van Trek-Segafredo. Ook de Fransman Kenny Elissonde gaat al een tijdje mee. Hij won in 2013 een rit in de Vuelta die eindigde op de Angliru, de befaamde klim in Noord-Spanje.



Bij de acht renners die namens Trek in Irún van start gaan zijn er vier die niet eerder een grote ronde reden: de Deen Alexander Kamp, de Let Emils Liepins, de Luxemburger Michel Ries en de Spanjaard Juan Pedro López. De Italiaan Matteo Moschetti is de man voor de sprints. Trek rekent een keer of vier op een massasprint in de Vuelta, die wegens het coronavirus werd uitgesteld en ingekort tot achttien etappes. De Deen Niklas Eg completeert het team. Hij reed dit jaar, net als Elissonde, ook al de Tour de France. ,,We zijn hier niet met een klassementsrenner, maar gaan op jacht naar dagsucces”, liet ploegleider Grégory Rast weten.