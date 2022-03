11 van de 12 keer mis: dit is waarom het zo moeilijk is om een mug dood te slaan

Het voorjaar is in aantocht en de steekmug is bezig aan een vroege opmars. Dat blijkt althans uit meldingen op muggenradar.nl. De kleine plaaggeesten gaan weer massaal op pad om onze nachtrust te versjteren. We slapen nog maar net, of we worden weer wakker van het irritante gezoem.



Geërgerd knippen we het licht aan en turen de slaapkamermuren af, op zoek naar de boosdoener. Ontwaren we een zwart stipje op het behang, dan is het tijd voor de aanval. Gewapend met een meppertje, een opgevouwen onderbroek of met de blote hand gaan we het pestkopje te lijf. Een klap ... mis ... nog een klap... weer mis. Hoe komt het toch dat die ettertjes ons steeds weer te slim af zijn?