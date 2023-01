18-jarige uit gemeente Barneveld aangehouden voor ramkraak op juwelier Lucardi in Wageningen

De politie zei destijds uit te gaan van drie verdachten. ‘Meerdere aanhoudingen sluiten we niet uit’ meldt de politie nu de 18-jarige is opgepakt.

Kluis meegenomen

De pui van juwelier Lucardi werd op 1 november rond 03.45 uur geramd. Bij de kraak hebben de daders in ieder geval een kluis buitgemaakt. Na de ramactie kamde de politie de omgeving te voet en per auto uit. Ook werd een politiehelikopter ingezet, maar de daders werden toen niet gevonden.

,,Natuurlijk schrik je enorm, zo midden in de nacht", zei medewerker Conny Wessels destijds tegen De Gelderlander. Ze werd gewaarschuwd door de alarmcentrale. ,,We waren hier om 04.10 uur. De politie was hier al na een paar minuten. De motor van de auto draaide nog.”

Verzinkbare paaltjes

Een aantal dagen na de ramkraak werd duidelijk dat gemeente en politie met elkaar spraken over de mogelijke plaatsing van verzinkbare paaltjes zodat ongewenste auto's niet meer het Wageningse centrum in kunnen. Dat is in elk geval geen wens die leeft bij ondernemers in de stad, zei centrummanager Robert Frijlink in reactie daarop.