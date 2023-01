18-jarige vrouw komt om het leven bij aanrijding met taxibus in Wageningen

Drie inbraakver­dach­ten aangehou­den nadat Ne­der-Betuwse burger­wacht wordt getipt

Drie mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag in Kesteren door de politie aangehouden op verdenking van ‘diefstal in vereniging’. Aan de aanhoudingen ging de inzet van de Appgroep Neder-Betuwe vooraf; de groep - een soort burgerwacht - werd getipt over een inbraak waarna ‘een flink aantal leden’ koers zette naar de plek des onheils.

