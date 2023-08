2% van alle kiezers in Wageningen stemde op Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, minder dan gemiddeld in Gelderland

Drive-in filmavond niet meer weg te denken uit Heideweek: ‘De film is bijzaak, de sfeer geweldig’

Geen donkere bioscoopzaal, maar een avondje film kijken onder de sterren in je cabrio of pick-up. De drive-in is vooral een Amerikaans tafereel, maar ook één keer per jaar ‘hot’ in Ede.