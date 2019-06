5 manieren waarop genetische manipulatie nu al verandering brengt in China en Amerika

Echt wat veranderen in de wereld. Het kan vrij snel dankzij een techniek die mede door Wageninger John van der Oost werd ontwikkeld. Appels en champignons die snel bruin worden? In Amerika is het dankzij de moderne CRISPR-Cas techniek al mogelijk dat te voorkomen.



Dat gebeurt door te knippen in het genetisch materiaal dat de bruine kleur veroorzaakt. In Europa kan dit niet door strenge regelgeving. En zo zijn er een reeks voorbeelden waarin China en Amerika Europa de loef afsteken. Tot grote teleurstelling in Wageningen waar de techniek min of meer werd ontdekt.

5 manieren waarop CRISPR-Cas al wordt ingezet in Amerika en China

1. Niet verkleuren van fruit

In Amerika liggen niet-verkleurende appels en champignons al wel in de schappen. Daar is het wel toegestaan om het DNA van appels en champignons te bewerken, waardoor de erfelijke eigenschap die bruinverkleuring codeert, kapot kan worden geknipt.

2. Allergenen

Volledig scherm © Shutterstock

Met hulp van CRISPR-Cas kunnen allergenen uit pinda’s of gluten uit tarwe (voor mensen met coeliakie) worden gehaald. Nu moet dat nog op een andere manier.

3. Minder water nodig

Volledig scherm © Venema Media

Een onderzoek dat wordt gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation heeft laten zien dat het mogelijk is om via CRISPR-Cas gewassen te ontwikkelen die met 25 procent minder water kunnen groeien. Met de klimaatverandering zijn die ook voor Europa van belang. Ook is er onderzoek naar koeien die middels een genetische aanpassing beter tegen hitte kunnen.

4. Muggen zonder malaria

Volledig scherm © ANP

Met hulp van de nieuwe technologie bestaat de mogelijkheid om muggen resistent te maken tegen de malariaparasiet. Een gen wordt uit de mug verwijderd, waardoor malaria niet kan overleven en worden overgedragen op mensen. Ook dit is in eerste instantie een tropisch probleem, maar met de klimaatverandering in de toekomst wellicht ook een Europees.

5. Resistent tegen hiv

Volledig scherm Biological researcher He Jiankui. © VCG via Getty Images