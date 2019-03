5 Mei Wageningen: Ilse de Lange, Navarone, blues, metal en Hollandse meezingers

Ilse de Lange, Navarone, Sam Feldt, Famke Louise en Rondé. Het zal op zondag 5 mei weer heel druk worden bij het hoofdpodium van het Gelders Bevrijdingsfestival op de Gevangentoren bij het Plantsoen in Wageningen. Maar druk wordt het ongetwijfeld ook op de Markt, waar gekozen wordt voor Hollandse meezingers. Vorig jaar trok Wageningen op 5 mei 120.000 bezoekers, net zoveel als in 2017. Interim-directeur Rudy de Jager: ,,Met grote dank aan de vele vrijwilligers hebben we straks een brede variëteit aan acts op het Gelders Bevrijdingsfestival in Wageningen staan, die samen met de ongetwijfeld vele bezoekers de vrijheid kunnen vieren, maar ook stil kunnen staan bij de waarde van vrijheid. Ik zou zeker voor en op 5 mei naar een Vrijheidscollege gaan”.

Het was vorig jaar op 5 mei dringen rond het hoofdpodium, bijvoorbeeld bij de optredens van Ronnie Flex, Kraantje Pappie en Miss Montreal. Dit jaar zal de toeloop waarschijnlijk niet kleiner zijn met optredens van Sam Feldt, Ilse de Lange, Navarone, Rondé, Bizzey, DeWolff en Famke Louise. De tweede grote publiekstrekker wordt waarschijnlijk het Hollandse podium op de Markt. Daar wordt feest gevierd met in ieder geval DJ Freek, Mavis Acquah en Dave van Well. En zijn de onderhandelingen met enkele andere zeer bekende Hollandse feestacts, die nu nog niet bekend gemaakt kunnen worden, bijna afgerond.

Blues

Maar ook op de andere vertrouwde podia klinkt de hele middag en avond muziek. Popcultuur Wageningen organiseert op het Plantsoen een podium Sena Stage met jong talent zoals Borka Balogh uit Hongarije en Candle Bags uit België. Het Beuningplein is als vanouds het drukbezochte verzamelpunt voor bluesliefhebbers met optredens van onder meer Barrelhouse, Sean Chambers, Archie Lee Hooker en de Wageningse Fake Brothers. Bij Kabaal am Gemaal op de Straelenstoren zorgen onder meer Tusky, Aephanemer, Mark of Chaos en Five Minute March voor stevige muziek. Het Salverdaplein is als vanouds het podium wereldmuziek van de Wageningse organisator Baobab met de Wageningse rapper La-Tete, Son de Aqui, Kel Assouf en Tropikal Camel.