51 arrestaties bij demonstratie in Wageningen

ME houdt tientallen voetbalsup­por­ters aan na demonstra­tie in Wageningen; enorme politie-in­zet

11:08 WAGENINGEN - In Wageningen is zaterdagmiddag een grote groep demonstranten aangekomen uit Utrecht. Op en rond het 5 Meiplein is het tot confrontaties met de mobiele eenheid gekomen. Tientallen demonstranten zijn aangehouden. Er was een enorme politiemacht in de bevrijdingsstad aanwezig.