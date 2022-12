93 alleenstaande mannelijke asielzoekers wonen op een cruiseschip in de Wageningse haven

Dromen over een toekomst van vrede op een industrie­ter­rein in Elst: ‘Veiligheid is het enige dat telt’

ELST - Ruim honderd vluchtelingen verblijven sinds een maand in de crisisnoodopvang in Elst. Daar dromen ze over een toekomst van vrede. In een onbekend land, weg van geliefden. Twee vluchtelingen delen hun verhaal.

