Aantal verkeersongelukken in Wageningen stijgt fors, maar andere Valleigemeenten veel onveiliger

Bijna nergens in Nederland is het aantal verkeersongelukken in 2021 meer gestegen dan in Wageningen. Vergeleken met 2020 bedroeg de stijging liefst 53,8 procent. Alleen het Noord-Brabantse Geertruidenberg maakte het nog bonter. Daar was de stijging 58,8 procent.

Nu zegt zo’n stijgingspercentage ook niet alles. Voor de volledigheid, in 2020 gebeurden er in Wageningen 78 verkeersongelukken. Een jaar later waren dat er 120. De meeste ongelukken in de Vallei hadden in 2021 plaats in de gemeente Ede: 776, tegen 724 in 2020. Dat is natuurlijk niet vreemd, aangezien Ede verreweg de grootste oppervlakte heeft.

Veenendaal telde 328 ongelukken (in 2020 298), Rhenen 118 (120) en Renswoude 35 (24). De cijfers zijn afkomstig van vergelijkingssite Independer, die hiervoor data gebruikte van politie en Rijkswaterstaat.

Wageningen veiligst

Bij omrekening van het aantal ongevallen per duizend inwoners scoorde Wageningen in 2021 het beste in de Vallei. De studentenstad noteerde 3,0 verkeersongelukken per duizend inwoners. Die gebeurden bijna allemaal in gebieden waar maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden. Dat is dan ook bijna heel Wageningen.

Het aantal verkeersongelukken per duizend inwoners in de andere Valleigemeenten is groter. Ede scoort het hoogst met 6,5. Daarvan is 2,9 in gebieden met maximaal 50 kilometer per uur. Dat is begrijpelijk aangezien Ede een groot buitengebied heeft waar harder mag worden gereden. En waar ook veel ongelukken gebeuren.

Renswoude blijft met 6,3 ongevallen per duizend inwoners niet ver achter bij Ede. Rhenen komt tot 5,8 en Veenendaal tot 4,9.

Ede gevaarlijkst

Als wordt gekeken naar de impact van de verkeersongelukken, dan is de gemeente Ede het gevaarlijkst. Daar gebeurden in 2021 zes ongevallen met dodelijke afloop. Veenendaal betreurde één verkeersdode. Wageningen, Rhenen en Renswoude bleef dergelijk leed bespaard.

Het percentage ongelukken met letsel (niet dodelijk) is vrijwel overal gelijk. Rhenen scoort hier 19 procent, gevolgd door Ede en Wageningen (18 procent), Renswoude (17 procent) en Veenendaal (14 procent).