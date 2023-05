Aantal winkels in Wageningen vorig jaar gestegen

Burgemees­ter Verhulst verklaart drugs­schuur in Lunteren verboden terrein voor zes maanden

Burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede heeft een schuur aan de Oude Bisschopsweg in het buitengebied van Lunteren voor zes maanden gesloten. In deze tijd mag niemand - ook de eigenaar - in het bouwwerk komen. Op 1 februari vond de politie er (hard-)drugs en een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen voor de productie van harddrugs.