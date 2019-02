Afgewezen student terroriseert universiteit, onder meer met bedreigingen op rijm

Meer zonnepar­ken aan westkant van Wageningen

Om de klimaatambities waar te maken heeft Wageningen mogelijk nóg vijf zonneparken nodig zoals die binnenkort aangelegd gaat worden langs de Haarweg. De provincie heeft in kaart gebracht waar dat zou kunnen: dat blijkt vooral de westkant van Wageningen te zijn, in Het Binnenveld of in de Nude.