Afsluiting A50: filerijden tussen Nijmegen en Arnhem, ook druk bij Rhenen en voor de pontjes

Naast files tussen Nijmegen en Arnhem, is het ook druk richting Rhenen. Op de Rijnbrug wordt vanaf Kesteren tot het Utrechtse stadje langzaam gereden. Daarnaast is de wachttijd voor het Lexkesveer vanuit Randwijk naar Wageningen een klein half uur.

Deze zondag is de A50 in noordelijke richting dicht; knooppunt Valburg zit een dag op slot voor werkzaamheden. Het asfalt wordt dit weekend in beide richtingen opgeknapt.

Zaterdag was er ook overlast, toen de snelweg in zuidelijke richting was afgesloten. De overlast viel toen mee, al was het met name op lokale wegen in en om Wageningen, Rhenen en Arnhem wel wat langer stilstaan en aansluiten. Daar werd vooraf al voor gewaarschuwd door onder meer de gemeente Arnhem.