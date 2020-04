Agenten reageren te laat bij dodelijk incident Wageningen: frictie tussen politie en GGZ

Dinsdag 19 februari komt om 20.03 uur een gesprek binnen bij de politiemeldkamer. Robert (27) bewoner van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) aan de Morel in Wageningen, is al een aantal dagen onberekenbaar en is nu zijn kamer aan het verbouwen. Een begeleider belt 112.



Melder: ,,Ik heb een patiënt die extreem agressief is en die ik niet onder controle krijg.’’

Centralist: ,,En, eh, bent u alleen?”

Melder: ,,Ik ben samen met een collega.”

Centralist: ,,En u krijgt hem samen niet onder controle?”

Melder: ,,Nee. We krijgen hem niet onder controle.”



Volgens de begeleider is Robert erg in de war en agressief. De begeleider noemt het ‘extreem gevaarlijk’ en vreest voor zichzelf, zijn collega en de medebewoners. Achteraf gezien had de politie na dit telefoontje direct naar de Morel moeten gaan.