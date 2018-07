'Agressieve' groep met waterscooters belaagt kajakkers op Rijn: 'Kom het dan uitvechten!'

Jetski's, speedboten of waterscooters die, al dan niet met opzet, hard voorbij varen. Leden van watersportverenigingen in de regio houden er tegenwoordig steevast rekening mee, vertelt Van den Broek. Ruim een maand geleden was ze al eens getuige van een 'invasie van speedboten' die op de Rijn langs kleine zeilbootjes raasden. Daarvan maakte ze zelf een video die ze deelde met de politie en Rijkswaterstaat.



Ze benadrukt niet alle waterscooter- en speedbootbestuurders over één kam te willen scheren, want 'negen van de tien keer' is er niets aan de hand. ,,Maar er zitten erg intimiderende personen tussen die je het plezier ontnemen. Gelukkig is er tot nu toe nog niks ernstigs gebeurd, maar het wachten is erop. In het nieuws zie je af en toe verhalen over mensen die worden overvaren door een speedboot of jetski.’’