Albrechts vrouw Carola werd aangereden door een dronken automobilist: ‘Ze is een andere vrouw geworden’

natuur van nabij Winter zet de saaie vogelwin­ter op z’n kop

16 februari Sneeuwstorm en schaatsijs, wie had dat nog verwacht in ons kwakkelende klimaat. Opeens is het er, al is het misschien alweer gesmolten als je dit leest. Maar wat een welkom vermaak in het Coronatijdperk. Je hoeft nu niet ver weg te gaan en je ziet sneeuwduinen, sneeuwsculpturen in de slootkanten waaronder nog een stroompje loopt.