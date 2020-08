Alcoholloze Introductiedagen van start met 1800 nieuwe studenten in Wageningen: ‘We hebben een plan B’

Alcohol taboe tijdens intro: ‘Drinken gaan ze toch wel’



Het kabinet heeft vorige week gezegd dat de introductietijd in afgeslankte vorm mag doorgaan, maar alcohol is taboe. ,,We hadden al veel eerder besloten dat de AID overdag zonder alcohol is’’, meldt Jessie Bernaert, voorzitter van het AID-bestuur. ,,In de oorspronkelijke plannen mocht dat wel tijdens bijvoorbeeld het festival, maar alle dergelijke activiteiten zijn geschrapt.’’



Bernaert vertrouwt erop dat de introductielopers en hun mentoren zich aan de voorschriften houden. Hoe dat bij de studentenverenigingen moet, is nog onduidelijk. De gemeente heeft toestemming gegeven dat ze open mogen voor leden. Hoe het zit met de introductielopers is nog onduidelijk. ,,Mochten ze ook open gaan voor anderen, dan willen wij dat er voor introductielopers geen alcohol wordt geschonken.’’



Dat studenten in de introductietijd geen alcohol mogen drinken, zou een positief effect kunnen hebben op de cafés in de Wageningse binnenstad. ,,Je zou denken dat ze dan misschien naar de reguliere horeca komen. Maar dan melden ze zich toch als groep en dan moet ik ze weigeren. Ik vraag me af of we er profijt van hebben’’, meent Ronald Tazelaar van café The Doctor op de Markt.



Over de komst van extra studenten naar zijn café De Vlaamsche Reus, ook op de Markt, durft uitbater Carel Oomes weinig te zeggen. ,,Drinken gaan ze toch wel, maar of dat bij ons is? Geen idee.’’