Als de schuifpui open gaat, is het draaigatje meteen binnen

Het draaigatje heeft veel weg van de plaagmier, die vermoedelijk al sinds de jaren ’60 in het land is en waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in West-Azië. ,,De plaagmier heeft een merkwaardige voorkeur voor elektromagnetische velden en zoekt vaak elektriciteitsleidingen, stopcontacten en meterkasten op.”



Het draaigatje komt vermoedelijk uit Zuid-Europa en is het land binnengebracht in de aarde van de potplanten, is het idee. Van loon waarschuwt mensen dan ook goed op te letten als ze een in het tuincentrum gekochte plant in de tuin zetten. Zitten daar mieren in, dan kan dat zomaar het draaigatje zijn. ,,En als je die eenmaal in je tuin hebt, dan kom je er niet meer van af.”



De kolonies aan draaigatjes zijn 'behoorlijk omvangrijk’, soms wel honderden meters lang.,,En het is een illusie dat je die op kunt ruimen.”