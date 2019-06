Amara Onwuka : ‘Op zondagavond maak ik de weekplanning’

Nu even nietWat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Amara Onwuka (43)

Woonplaats: Wageningen

Functie: Meteoroloog en tv-presentatrice

Huisgenoten: Vriend Ronald (39), zoon Zerenjo (10) en dochter Izu (8)

Dit is een rubriek over het weekend. Ben jij je ervan bewust dat je het weekend van mensen kunt maken of breken?

,,‘Heb jij dit weer besteld’, is dé standaardvraag die ik krijg. Mensen kijken naar het weerbericht voor ze weekendplannen maken, maar je ziet ook dat ze apps gebruiken om de buienkans op een heel specifieke locatie te bekijken. Wij duiden het weer, maar als er verspreid door het land buien vallen, kunnen wij niet beloven dat jouw geplande barbecue het droog houdt.’’

Wat is jouw ideale weekendweer?

,,Zonnig en zó warm dat je ’s ochtends en ’s avonds geen extra vestje aan hoeft. Het moet zo lekker zijn dat je gewoon de hele dag in je jurkje kunt rondlopen. En dan het liefst in mei of juni. Zo’n dag waarop de zon hoog aan de hemel staat, krachtig is en lang blijft schijnen. Met het vooruitzicht van de zomer die er nog aankomt, dat vind ik heerlijk.’’

Is het weer belangrijk voor jouw weekendplannen?

,,Van zonnige dagen wil ik echt profiteren. Dan kan ik best geplande binnenklusjes uit mijn handen laten vallen om in de tuin te gaan werken, een terrasje te pakken of met ons gezin naar het strand te gaan.’’

Hoe ziet een doorsnee weekend eruit?

,,Op zaterdag staan mijn vriend en ik vroeg op. Hij gaat met onze zoon naar het voetbal, ik ga met de dochter naar hockey en ik ben regelmatig scheidsrechter. De wedstrijden zijn vaak vroeg. Soms gaat de wekker nog eerder dan op een werkdag.’’

Ben je een uitslaper?

,,Ik ben altijd vroeg wakker. Op zondag ga ik daarom al om 10.00 uur naar de sportschool. Lekker actief bezig zijn en daarna met mijn sportvriendinnen aan de koffie. Een gezellige start van de dag. Vervolgens lunchen we thuis met het hele gezin. In de middag zijn er geen vaste weekendrituelen. De ene keer hebben we een feestje, de andere keer doen we een uitje of chillen we gewoon op de bank. Het is fijn om flexibel te kunnen zijn.’’

Bestaat er een zondagavondgevoel?

,,Als de kinderen naar bed zijn, heb ik een vast zondag-patroon. Op een whiteboard noteer ik de planning voor de rest van de week. Wie moet wanneer sporten, werken en naar school? Zo hebben we allemaal een goed overzicht tot en met het volgende weekend.’’