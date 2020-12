Anna en Yasmin duiken in de wereld van het omstreden ayahuasca: ‘Als het één ding niet is, dan is het een partydrug’

WAGENINGEN - Met een documentaire over het omstreden kruidenmengsel ayahuasca hopen Anna Salhany uit Wageningen en Yasmin Apotheker uit Arnhem een taboe te doorbreken. ,,Als het één ding niet is, dan is het een partydrug.”

Een half jaar lang verdiepten de twee studenten journalistiek aan de Hogeschool Utrecht zich in het hallucinerende kruidenmengsel, afkomstig van een plant die haar oorsprong vindt in het Amazonegebied. Het resultaat - een korte film van zo’n 25 minuten - volgt over een paar weken. Het is nog niet bekend waar de documentaire te zien zal zijn.



Daarin spreken Salhany (22) en Apotheker (24) met een wetenschapper, een branchevertegenwoordiger en een sjamaan over de werking van het middel en volgen ze twee vrouwen tijdens een ayahuasca-ceremonie.

,,Er is in onze ogen onterecht een negatief beeld van ayahuasca ontstaan’’, zegt Salhany. ,,Het zou gevaarlijk voor je gezondheid zijn. Een hype onder jongeren. Maar als het één ding niet is, dan is het een partydrug.’’

Discussie aanwakkeren

De twee studenten willen niet overkomen als campagneleiders van het middel. ,,Als je het onjuist tot je neemt, brengt dat risico’s met zich mee. Maar we hopen wel een discussie aan te wakkeren over of ayahuasca op de Opiumlijst thuishoort’’, zegt Apotheker. ,,Want als je de protocollen volgt, hoeft het niet gevaarlijk te zijn. Het kan mensen ook veel goeds brengen.’’



Salhany: ,,We hebben met mensen gesproken die twintig jaar antidepressiva slikten en bij psychologen liepen, en uiteindelijk na één ayahuascasessie van hun problemen af waren.’’

Terug naar een traumatische ervaring

Het kruidenmengsel, dat je inneemt als twee ‘shotjes’ thee, brengt je terug naar een traumatische ervaring. ,,Je gaat dus echt door heftige dingen heen, op dat moment’’, vertelt Apotheker, die samen met Salhany ook een zeven uur durende ceremonie bijwoonde. ,,Je ziet mensen slapen en overgeven. Dat hoort erbij. Je moet je letterlijk aan het middel overgeven.’’



In de documentaire volgen ze onder meer een vrouw die op jonge leeftijd haar overleden vader aantrof. Apotheker: ,,Het was iets wat ze lange tijd had weggestopt. Maar in de ceremonie beleefde ze het moment opnieuw.’’ ,,Het lost je problemen niet op, maar het brengt je wel nieuwe inzichten’’, vervolgt Salhany. ,,Eigenlijk hetzelfde als spreken met een therapeut.’’

Middel niet zelf nemen

Het middel zelf nemen, zag het tweetal niet zitten. Althans, nog niet. ,,Voor ons komt het nog te vroeg’’, zegt Apotheker. ,,Het is niet een beslissing die je zomaar moet nemen. Wij hebben het nu veel te druk om het mogelijk te kunnen verwerken. Daar is het - volgens de verhalen - te heftig voor.’’



,,Maar’’, zegt Salhany, ,,we staan er op een later moment zeker voor open. Yasmin en ik spraken altijd al veel met elkaar over onze mentale gezondheid. Hadden er allebei soms last van. Dat komt in de documentaire ook naar voren. En het verklaart misschien de drang, om er meer over te willen weten. Het is al met al een persoonlijke zoektocht geworden.’’



