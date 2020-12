Anna en Yasmin duiken in de wereld van omstreden ayahuasca: ‘Het kan mensen ook veel goeds brengen’

Een half jaar lang verdiepten de twee studenten journalistiek aan de Hogeschool Utrecht zich in het hallucinerende kruidenmengsel, afkomstig van een plant die haar oorsprong vindt in het Amazonegebied. Het resultaat - een korte film van zo’n 25 minuten - volgt over een paar weken. Het is nog niet bekend waar de documentaire te zien zal zijn.



Daarin spreken Salhany (22) en Apotheker (24) met een wetenschapper, een branchevertegenwoordiger en een sjamaan over de werking van het middel en volgen ze twee vrouwen tijdens een ayahuasca-ceremonie.