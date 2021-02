Anna typte met één vinger een boek: ‘Het kwam van de drukker en ik had het gevoel dat ik mijn eigen boom had geplant’

Valleige­meen­ten groeien een heel klein beetje; Edese dorpen kennen kleine krimp

14 januari EDE - 2020 was geen goed jaar voor wat betreft de groei van de inwonersaantallen in de Vallei. De gemeente Ede kende nog de sterkste stijging van het aantal inwoners: 1,2 procent ofwel 1387 extra inwoners. Uit de sterftecijfers blijkt dat er in 2020 wat meer mensen overleden dan andere jaren. Corona lijkt daarvan de oorzaak.