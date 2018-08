Annemiek van Vleuten stopt met baanwielrennen

Plek voor 37 zorgwonin­gen in Lawet op Duivendaal in Wageningen

23 augustus WAGENINGEN - Er is plek voor 37 ouderen in de Lawet, het beeldbepalende monument op de hoek van de Lawickse Allee en Duivendaal in Wageningen. Er is een aanvraag ingediend om de plannen verder te ontwikkelen.