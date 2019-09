Appverbod werkt: minder klachten over slingerende fietsers met mobieltje

Al videobellend komt Fabrizio Sanfilippo het campusterrein van de Wageningen Universiteit af fietsen: of de Italiaanse student weet dat het niet mag? ,,Ja, eigenlijk wel. You got me. Maar ik wilde zo graag mijn familie even de omgeving laten zien, en het is hier nu zelfs mooier weer dan in Sicilië.’’ Sanfilippo weet niet hoe hoog de boete is voor zijn actie en schrikt van het prijskaartje van 95 euro. ,,Dat is echt een hoop geld.’’