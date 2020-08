Arjan (22) na date besmet met corona, heel studentenhuis in quarantaine: ‘We moeten streng zijn’

Iedereen in quarantaine

Die plek - een paar meter verderop - is voor huisgenoot Arjan de Jong (22). Afgelopen zaterdag werd hij positief getest op corona. En sindsdien zijn alle zestien aanwezige huisgenoten in quarantaine. De telefoon gaat. ,,Even stil, jongens. Ik denk dat het Herma is’’, zegt Tjerk Leij (20) tegen zijn huisgenoten. Het blijkt inderdaad om Herma te gaan, een medewerkster van de GGD. Dagelijks neemt ze contact op met de opgesloten twintigers. ,,Ze is inmiddels een vriend van het huis geworden’’, lacht Tjerk. ,,Soms heeft ze tips. Samen met haar hebben we ook onze protocollen opgesteld.’’

Mondkapjes voor iedereen

,,We denken allemaal: als we nu extra streng zijn, is het ook sneller voorbij. Want als we laks omgaan met de regels en er raakt nog iemand besmet, dan krijg je een domino-effect en zijn we weer een week verder.’’