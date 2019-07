Arnhemmer (34) moet cel in voor dreigen met explosies en verkrachting in Wageningen

video Vrouw (66) gewond door beroving van handtas in Wageningen

25 juli WAGENINGEN - Een 66-jarige vrouw is woensdag vlak na middernacht overvallen aan de Westerhofseweg in Wageningen. Een in het donker geklede man met donker haar beroofde de vrouw van haar handtas, zo bleek uit het signalement dat de politie via Burgernet had verspreid.