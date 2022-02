Arno Boon was ooit kraker, nu geeft hij oude gebouwen een nieuwe bestemming: ‘Laten we het erfgoed op de hoek van de eigen straat niet vergeten’

De dromen van Doreen (25) zijn in de knop gebroken; ze kwam om het leven bij een verkeerson­ge­luk in Oeganda

,,Als Doreen de kamer binnenkwam, wist je meteen: dáár is het feestje!’’ beschrijven Mikaela Branzanti en Laura Beeris Sepúlveda hun vriendin. Door hun tranen heen. Doreen Angee (25) uit Arnhem is de dag voor kerst om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Oeganda, het land waar ze is geboren en waar ze zaterdag is begraven.

