Arthur Mol over komst IMEC: ‘We zijn hier een wereldprobleem aan het oplossen’

WAGENINGEN - Het is goed voor de werkgelegenheid in Gelderland, de provincie komt in één klap prominent op de wereldkaart te staan én de mensheid wordt geholpen met een van de grootste vraagstukken; hoe voeden we 10 miljard mensen? Dus volgens Arthur Mol van de Wageningen Universiteit móet worden geïnvesteerd in Imec.

Wat je moet weten over de kwestie Imec:

Imec is een onderzoeksinstituut uit het Belgische Leuven dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van chips. De instelling werkt wereldwijd samen met grote spelers op dit vlak, zoals het Nederlandse bedrijf ASML.

Imec ontwikkelt de chips, ASML maakt ze. De Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben met Imec het plan om samen te werken. Imec komt met een kantoor naar Wageningen en een dependance naar Nijmegen, en gaat beide universiteiten helpen met het ontwikkelen van nieuwe technologieën. In Wageningen op het vlak van voeding en landbouw en in Nijmegen op het gebied van gezondheidszorg. Maar de komst van Imec is niet gratis. Het Belgische instituut komt namelijk alleen als een deel van de kosten vergoed wordt door de provincie Gelderland. 65 miljoen euro in acht jaar moet er op tafel komen, anders gaat het feest niet door.