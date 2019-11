Artsen weten te weinig van ‘doodsoorzaak nummer 1': roep om voedingsles voor medische studenten

De gepensioneerd hoogleraar voedingsvoorlichting aan de Wageningen Universiteit deed met twee collega’s in Australië en Nieuw-Zeeland onderzoek naar de rol van voeding in medische opleidingen wereldwijd. ,,En die is te klein, vinden afgestudeerde artsen. Daardoor hebben ze te weinig voedselkennis en voelen ze zich niet voorbereid om patiënten goed te adviseren over behandeling of het voorkomen van welvaartsziektes. Uit een recent onderzoek bleek dat maar 10 procent van de afgestudeerden er vertrouwen in heeft dat ze goed zouden kunnen adviseren rond obesitas’’, aldus Hiddink.