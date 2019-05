Aspergeveld vernield in Wageningen

De melding kwam woensdagochtend om 07.00 uur binnen bij de politie. Die doet onderzoek naar de vernielingen, want daar gaat het vooral om. Volgens een woordvoerder van de politie is het geen grootschalige diefstal. ,,Er zijn een aantal asperges meegenomen of uit de grond getrokken. Het grootste probleem zijn de open gegraven stukken grond. We zouden graag willen weten of iemand iets heeft gezien. En waarom dit is gedaan.’’