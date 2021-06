Auto belandt op zijn kant, bestuurder gewond in Wageningen

Tentoon­stel­ling op de ramen van het Wageningse stadhuis

6 juni WAGENINGEN - De traditionele Culturele Ronde Wageningen kon in april niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Daarom is er een ander plan bedacht. In samenwerking met Robbert Kamphuis is een alternatieve overzichtstentoonstelling georganiseerd. Die is sinds vrijdag te zien op de ramen van het stadhuis aan de Markt.