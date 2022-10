Auto gaat in vlammen op in Wageningen, politie doet onderzoek

Huizenprij­zen dalen ook in de Vallei, maar niet in Rhenen, Ede en Renswoude

De gemiddelde prijs van een koopwoning is in Nederland in het derde kwartaal van dit jaar met 5,8 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Op jaarbasis is er nog een stijging van 2 procent. In de Vallei is de dalende trend ook zichtbaar. Rhenen (plus 1,7 procent), Veenendaal (1,3) en Renswoude (2,1) onttrekken zich hieraan met kleine stijgingen van de huizenprijzen sinds eind juni.

