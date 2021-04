Auto racet roekeloos door Wageningen, schampt auto van hondeneigenaar en slaat op de vlucht

Dronken Wageninger pleegde 6 inbraken in 1 nacht, maar liet overal sporen achter

19 maart WAGENINGEN - Tegen een 32-jarige man die in één nacht in Wageningen zes woninginbraken heeft gepleegd, is vrijdag bij de rechtbank in Zutphen anderhalf jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het OM vroeg ook schadevergoeding voor alle slachtoffers.