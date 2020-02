Autobranden teisteren Wageningen, politie gaat extra surveilleren

Einde aan overlast: geen speedboten en jetski's meer bij Maneswaard

3 februari OPHEUSDEN - Jongeren die zich tot diep in de nacht uitleven met kampvuren, alcohol en muziek. Jetski’s en speedboten die hard over het water scheren. Afval dat achterblijft en gaat rondzwerven. Te vaak is het hommeles in de Maneswaard bij Opheusden. Maar: daar gaat wat aan gebeuren.