Automobilist gewond bij botsing tegen boom in Wageningen

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 07.50 uur. Volgens een getuige reed de automobilist wat slingerend over de weg. Hierdoor knalde de bestuurder tegen een boom. Het voertuig kwam verderop tot stilstand.



Hulpdiensten, waaronder de brandweer, werden na het ongeluk direct gealarmeerd. De man is afgevoerd naar het ziekenhuis.



Een berger zal het zwaarbeschadigde voertuig meenemen. De weg is tussen Wageningen en Bennekom werd afgesloten voor verkeer. Brokstukken van de auto lagen over tientallen meters verspreid over de weg.