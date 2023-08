Automobilist knalt tegen boom in Wageningen, vermoedelijk in slaap gevallen achter het stuur

Expositie in Oosterbeek is publieks­trek­ker, maar straks verdwijnen de schilderij­en weer in het depot

De expositie Oosterbeekse kunstenaarskolonie herleeft in de Concertzaal in Oosterbeek ontpopt zich als een publiekstrekker. Na een aanvankelijk moeizame start die wordt toegeschreven aan het hete zomerweer, is de bezoekersstroom op gang gekomen.