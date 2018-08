Automobilist rijdt na verkeersconflict met opzet in op man in Wageningse woonwijk

WAGENINGEN - Op de Ooststeeg in Wageningen is een man opzettelijk aangereden. Dat gebeurde nadat hij naar een automobilist gebaarde rustiger te rijden.

De automobilist zag de man even na 18.30 uur gebaren maken en reed in eerste instantie door. Later keerde hij de auto alsnog. De man die vanaf de kant van de weg naar de automobilist seinde, werd daarna geschept door de bestuurder van de bewuste auto.

Poging tot doodslag

Omstanders spraken direct van een bewuste actie. De politie bevestigt dat inmiddels. Door getuigenverklaringen en een video die een van de buren maakte, is de politie er zeker van dat de aanrijding met opzet plaatsvond. De dader is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.



Omwonenden en getuigen zagen de bestuurder van de auto en veroorzaker van de aanrijding 'veel te hard', 'misschien wel honderd' rijden door de 30 kilometerzone.

Gewond

De man die werd aangereden, belandde op de motorkap van de auto en raakte daarbij gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.

De bestuurder die hem aanreed is in eerste instantie gevlucht. De politie laat weten dat hij even elders later in de stad is aangehouden.