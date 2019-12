Basisschool in Wageningen ontruimd; leerlingen onwel door brandlucht

vrijdaginterview Voi­ce-finalist Chris Hordijk volgt vanaf nu alleen nog maar zijn hart

9:01 WAGENINGEN – Chris Hordijk wil van het stigma ‘geflopte zanger’ af dat hij volgens hem door zijn deelname aan The Voice of Holland in 2011 opliep. Niet door commercieel door te breken met zijn muziek, maar door zijn hart te volgen. Zaterdag treedt hij met zijn nieuwe band Box of Kings op in Tiel.