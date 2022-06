Beagle Henk is na een dag zoeken gevonden in Wageningen, verwondingen aan poot en kop

Beagle Henk, die zaterdag als vermist en gewond was opgegeven, is zondagochtend aangetroffen op het terrein van de Voedsel- en Warenautoriteit aan de Nobelweg in Wageningen. Er was met veel mensen gezocht naar de hond, die na een aanrijding in paniek was weggerend bij zijn baasje.